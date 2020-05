POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem VW-Bus ereignete sich am Dienstagmittag bei Bad Rappenau. Der 40-Jährige Radler war gegen 12.30 Uhr mit seinem Carbonrad auf der Kreisstraße von Kirchardt in Richtung Bad Rappenau unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreisstraße von Treschklingen nach Babstadt wurden der Mann und sein Drahtesel offensichtlich von einem 30-jährigen VW-Fahrer übersehen. Der Autofahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Biker. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Heilbronn: Geparktes Auto gestreift und geflüchtet

Eine unbekannte Person hat am frühen Dienstagmorgen in Heilbronn mit ihrem Fahrzeug einen geparkten VW Polo beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Zeitraum von 1:30 Uhr und 7 Uhr ereignete sich der Unfall in der Maulbronner Straße. Vermutlich streifte der Unfallverursacher den VW Polo beim Einparken mit seinem Auto. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben oder Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Nordheim: Feuerteufel unterwegs

Bislang unklar ist ob es einen Zusammenhang zwischen einem brennenden Altpapiercontainer und einem verbrannten Sack Altkleider in Nordheim gibt. In der Nacht auf Mittwoch war die Polizei binnen 30 Minuten zweimal in Nordheim, da Unbekannte einen gefüllten Altpapiercontainer und Altkleider in Brand setzten. In der Hauptstraße wurde gegen 23.45 Uhr ein Altkleidersack in einer Bushaltestelle angezündet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. In der Lerchenstraße zündeten Unbekannte gegen Mitternacht den Inhalt eines Altpapiercontainers an und verursachten dabei etwa 500 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz um die Brände zu löschen. Wer in der Nacht auf Mittwoch in Nordheim etwas Verdächtiges beobachten konnte, oder Hinweise auf die mutmaßlichen Brandstifter geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Auto gegen Haus - Auto flüchtet

Ein Unbekannter ist vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeug mit der Ecke eines Hauses in der Rötelstraße in Heilbronn kollidiert. Der Schaden wurde am vergangenen Mittwoch, den 06. Mai festgestellt. Durch den Unfall wurden Teile des Hauses herausgebrochen. Aufgrund der Höhe der Beaschädigung am Haus könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen LKW handeln. Entgegen seiner Pflichten, meldete sich der Unfallverursacher weder bei dem Hauseigentümer noch wartete er an der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachten konnte, oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Dienstagvormittag verletzte sich in Gundelsheim ein 30-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Fiat Ducato. Gegen 11.45 Uhr missachtete der Pedelec-Fahrer auf der Heilbronner Straße offensichtlich die Vorfahrt des 21-jährigen Fiat-Lenkers und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der Radler und verletzte sich. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Neuenstadt am Kocher: Schmierereien an Schule und Rathaus

Einen Schaden in vierstelliger Höhe haben selbsternannte "Künstler" im Zeitraum zwischen Samstag und Montag an einer Schule und dem Rathaus in Neuenstadt verursacht. Die Unbekannten beschmierten die Fassade und eine Glastür eines Schulgebäudes in der Gymnasiumstraße und Fenster des Rathausgebäudes. Aufgrund ähnlicher Motive könnte ein Zusammenhang der Taten bestehen. Der Polizeiposten Neuenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, oder Hinweisgeber die etwas Verdächtiges gesehen haben sich, unter der Telefonnummer 07139 47100, zu melden.

Neckarsulm: PKW-Anhänger geklaut

Trotz einem Deichselschloss gelang es Dieben in der Nacht auf Sonntag einen Anhänger in Neckarsulm-Amorbach zu stehlen. Gegen 23.40 Uhr hielten die unbekannten Täter mit ihrem Auto neben dem im Schwabenweg abgestellten offenen Kastenwagen mit 750 kg zulässiger Gesamtmasse. Sie knackten das Deichselschloss, hängten den Anhänger mit Heilbronner Kennzeichen an ihr Fahrzeug an und fuhren davon. Wer Hinweise auf den Verbleib des Anhängers hat oder die Täter geben kann, wird gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

