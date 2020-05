POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mudau: Holzfäller auf fremdem Obststück unterwegs

Bereits vor etwa einem Monat hat ein Unbekannter unberechtigt Obstbäume in Mudau gefällt. Da bislang kein Beschuldigter ermittelt werden konnte, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter identifizieren zu können. Der Holzfäller hat zwischen Dienstag und Donnerstag, den 14. und 16. April in Mudau-Donebach acht Obstbäume ab- und zwölf weitere angesägt. Hierdurch hat der Täter dem Besitzer der Pflanzen einen Schaden von etwa 2.400 Euro beschert und ihn um die Ernte der 20 Bäume gebracht. Wer Hinweise auf den unbekannten Holzfäller geben kann oder die Baumfällarbeiten beobachten konnte, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Eine Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind nach einem Unfall am Montagvormittag in Walldürn zu beklagen. Ein 66-Jähriger wollte mit seinem Honda von der Buchener Straße aus kommend an der Abzweigung Waldstraße weiter in Richtung Buchen fahren. An der Einmündung übersah er offenbar einen aus der Waldstraße in Richtung Walldürner Innenstadt fahrenden 46-jährigen Citroen-Lenker. Durch den Aufprall wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Der Honda indes wurde durch die Kollision abgewiesen und prallte gegen den VW einer 72-Jährigen, die an der Einmündung wartete. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der Honda sowie der Citroen mussten abgeschleppt werden.

Adelsheim: Seat überschlug sich

Möglicherweise zu schnell war eine 20-Jährige am Montagabend auf der Landstraße zwischen Sennfeld und Adelsheim unterwegs. Die Seat-Fahrerin kam gegen 17.20 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen überschlug sich einmal und kam auf den Rädern zum Stehen. Verletzt wurde die 20-Jährige nicht, an ihrem Auto entstand aber ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Haßmersheim: Figur mutwillig beschädigt

Eine so genannte Gargoyle-Figur, die auf einem Steinsockel in einer Hofeinfahrt in der Haßmersheimer Friedensstraße aufgestellt war, beschädigten Unbekannte in der Nacht auf Freitag. Die Tat ereignete sich vermutlich gegen 4.30 Uhr, da ein Zeuge zu diesem Zeitpunkt in der Hofeinfahrt zwei Personen sah und einen Knall wahrnahm. An der Figur und dem Sockel entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer 06262 9177080 um Hinweise.

