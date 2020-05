Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/A81 Heilbronn: Mehrere Unfälle wegen Aquaplaning

Reichlich zu tun hatte der für die Autobahn zuständige Verkehrsdienst der Polizei Heilbronn am Montag. Insgesamt fünf Mal mussten die Beamten zu Unfällen auf den Autobahnen 6 und 81 ausrücken, bei denen der Unfall auf Aquaplaning oder zu schnelles Fahren zurückzuführen war. Bei Regen muss die Geschwindigkeit den Witterungs- und Sichtverhältnissen angepasst werden. Auch bei einer erlaubten Geschwindigkeit von beispielsweise 130 Km/h muss das Wetter mitspielen, damit die Geschwindigkeit auch sicher gefahren werden kann. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 45.000 Euro. Mehrere Autos mussten abgeschleppt werden.

A6/ Heilbronn: Ausweichmanöver endet in Leitplanke - Fahrer leicht verletzt

Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto zu vermeiden, ist ein 25-Jähriger seinen BMW gegen die Mittelleitplanke auf der A6 gefahren. Am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr, war der BMW-Fahrer auf der A6 in Richtung Nürnberg auf dem linken von drei Fahrtstreifen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt, kam ein vorausfahrender, unbekannter VW Passat, mit Karlsruher Kennzeichen auf den linken Fahrtstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 25-Jährige mit seinem BMW nach links aus und prallte dort gegen die betonierte Mittelleitplanke. Durch den Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt. An seinem BMW entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Passat-Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf den Fahrer oder den VW geben kann, oder den Unfall gesehen hat, wird gebeten sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Heilbronn: Mit Drogen hinterm Steuer erwischt

Für einen 23-Jährigen war die Autofahrt in der Nacht auf Dienstag nach einer Polizeikontrolle beendet. Der junge Mann war gegen Mitternacht in der Großgartacher Straße in Heilbronn von einer Streife kontrolliert worden. Hier stellten die Beamten Anzeichen für Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ein Urintest verlief positiv auf verbotene Substanzen und bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der 23-Jährige musste seinen BMW stehen lassen und muss obendrein mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Radmuttern an geparktem BMW gelöst

Ein Unbekannter hat am Montag an einem in Heilbronn geparkten Audi die Radmuttern an einem Reifen gelöst. Der 62-jährige Besitzer parkte seinen Audi gegen 7 Uhr in der Rosenbergstraße. Als er gegen 15.30 Uhr wegfuhr, bemerkte er ein ungewöhnliches Fahrverhalten seines Autos. Als der Audi-Fahrer sein Auto überprüfte, stellte er fest, dass vier von fünf Radmuttern an seinem linken Vorderrad fehlten und die fünfte locker war. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montag im Bereich um die Rosenbergstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können, werden geben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Untereisesheim: Einbrecher stehlen Zigaretten und Bargeld

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Kiosk in Untereisesheim eingebrochen. Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe war die Beute der Einbrecher. Im Zeitraum von 18.30 Uhr am Mittwoch und 3 Uhr am Donnerstag hebelten die Täter zunächst erfolglos ein Fenster und dann erfolgreich die Hintertür des Ladens in der Kelterstraße auf und gelangten so in die Lager- und Verkaufsräume. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Hydraulikhammer von Baustelle gestohlen

Einen über 200 Kilogramm schweren Hydraulikhammer haben Unbekannte von einer Baustelle in Neckarsulm gestohlen. Der Hammer war auf einer Grünfläche im Baustellenbereich in der Heilbronner Straße abgestellt und wurde im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, entwendet. Aufgrund des Gewichts von 235 Kilo wurde vermutlich ein Auto zum Transport des Hydraulikhammers verwendet. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Obersulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von etwa 2.500 Euro bleibt ein 27-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht gefunden werden. Der Mann war mit seinem Chevrolet am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, von Dimbach nach Willsbach unterwegs, als ihm in einer scharfen Linkskurve ein Fahrzeug entgegenkam. Das Fahrzeug, möglicherweise ein kleinerer LKW fuhr in der Kurve nicht weit genug rechts. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Chevrolet-Fahrer mit seinem Camaro in den Grünstreifen aus. Bei dem Ausflug in das Bankett wurde der Camaro beschädigt. Das Fahrzeug im Gegenverkehr fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. In einigem Abstand nach dem kleinen LKW folgten diesem zwei Fahrzeuge. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlung aufgenommen und bittet Zeugen die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, besonders die Fahrer der dem LKW folgenden Fahrzeuge sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

