POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/ Heilbronn: Schleuderfahrt auf der Autobahn

Wie eine Flipperkugel schoss der Wagen einer 38-Jährigen Sonntagnacht über die Autobahn 6 bei Heilbronn. Die Frau war um kurz vor Mitternacht in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Heilbronn/Neckarsulm die Kontrolle über ihren Hyundai verlor. Das Auto kam nach links von der Fahbahn ab und prallte gegen die betonierte Mittelleitwand. Hier wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, geriet ins Schleudern und krachte knapp 100 Meter nach dem ersten Einschlag erneut in die Betonwand, die dadurch in zwei Hälften brach. Die 38-Jährige hielt jedoch nicht an, sondern setzte ihren Weg in Richtung Nürnberg fort. Eine Streife der Verkehrspolizei Weinsberg konnte die Frau einige Kilometer weiter mit ihrem Hyundai auf dem Standstreifen stehend antreffen. Hier wurde auch schnell die vermeintliche Unfallursache und der Grund für ihre Flucht klar. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau knapp über 0,8 Promille. Sie musste ihr Auto stehen lassen und mit den Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus kommen. Den Schaden am Hyundai schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Mit welchen Kosten die Reparatur der Betonleitwand verbunden sein wird, muss noch eruiert werden.

A6/ Heilbronn: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden, der in die Zehntausende geht, ist das Ergebnis eines Unfalls am Freitagvormittag auf der Autobahn 6 bei Heilbronn. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges, der zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/ Untereisesheim und Heilbronn/ Neckarsulm in Richtung Nürnberg unterwegs war, übersah wohl, dass der vorausfahrende LKW verkehrsbedingt abbremste. Der Laster des 28-Jährigen krachte ungebremst in den anhaltenden Auflieger, wodurch beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der entstandene Schaden fällt mit geschätzten 65.000 Euro zwar vergleichsweise hoch aus, jedoch wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt.

Weinsberg/ Möckmühl/ Bad Rappenau: Wochenende der brennenden Autos

Gleich drei Autos gingen am Wochenende im Landkreis Heilbronn in Flammen auf. Am Samstagmorgen fuhr ein 48-Jähriger in seinem Mercedes durch Weinsberg, als sein Wagen gegen 07.30 Uhr plötzlich Feuer fing. Es gelang dem Mann sein Auto in der Schwabstraße anzuhalten, wo die Feuerwehr den Mercedes schließlich löschte. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Nur eine Stunde brannte auf der A81 bei Möckmühl ein Sportwagen aus. Ein 49-Jähriger, der auf der Autobahn unterwegs war, bemerkte dass der Motorraum seines Oldtimers qualmte und hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Innerhalb kürzester Zeit stand der ganze Porsche in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe und Brandursache sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Am Nachmittag erwischte es dann eine 53-Jährige die in ihrem Audi auf der A6 unterwegs war. Kurz vor der Ausfahrt nach Bad Rappenau bemerkte die Frau, dass der Motor ihres Wagens versagte und verließ daraufhin die Autobahn. Noch in der Ausfahrt begann der PKW zu rauchen und ging kurz darauf in Flammen auf. Die Feuerwehr kam mit 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle und löschte den Brand. Glücklicherweise blieb die Audi-Fahrerin unverletzt, an ihrem Auto entstand allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Heilbronn: Keine Chance für Poser

Die Polizei ahndet Verstöße der Autoposer-Szene in Heilbronn konsequent. Am Freitag und Samstag wurden insegsamt 30 Fahrzeuge einer intensiven Kontrolle unterzogen. Ein Fahrzeug war ohne Kennzeichen unterwegs, bei einem weiteren fehlte die erforderliche Hauptuntersuchung. Auch die getönten Scheiben eines Wagens beanstandeten die Beamten. Insgesamt erlosch an drei Autos wegen erheblicher Mängel die Betriebserlaubnis, ebenso an einem Kraftrad. Bei zwei weiteren PKW wurden ebenfalls so gravierende Mängel festgestellt, dass auch hier das Erlöschen der Betriebserlaubnis im Raum stand. Beide wurden sichergestellt und werden nun dem TÜV zur weiteren Überprüfung vorgestellt.

Heilbronn: Ausgeparkt, angestoßen, abgehauen

Etwa eine Stunde lang stand ein BMW am Samstagnachmittag unbeaufsichtigt vor einem Gartencenter in Heilbronn. Das reichte einem Unbekannten, um den Wagen zu beschädigen und sich dann davon zu machen. Ein 35-Jähriger hatte das Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße "Im Neckargarten" abgestellt. Als er gegen 17.30 zurückkehrte musste er feststellen, dass der BMW von einem Unbekannten, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher, nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, unter der Telefonnummer 07131 204060, entgegen.

Zaberfeld: Helikopter holt verletzten Motorradfahrer

Ein Rettungshubschrauber musste am Freitagnachmittag bei Zaberfeld einen verletzten 41-Jährigen abholen und in eine Klinik bringen. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad zwischen Eppingen-Kleingartach und Zaberfeld-Michelbach unterwegs, als plötzlich ein Traktor von einem Feldweg auf die Kreisstraße einbog. Vermutlich hatte der Lenker der Landmaschine den Motoradfahrer übersehen und war deswegen abgebogen. Trotz eines Ausweichmannövers gelang es dem 41-Jährigen nicht mehr eine Kollision mit dem Traktor zu verhindern. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs

Einbrecher stiegen am Wochenende in ein Firmengebäude in der Heilbronner Austraße ein. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 1 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in das Gebäude Nr. 52 und durchsuchten dort sogut wie jeden Raum nach Stehlbarem. Ob und was entwendet wurde ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 23-Jährige wurde bei einem Unfall am Samstagmittag in Heilbronn schwer verletzt. Die junge Frau war gegen 12 Uhr in der Silcherstraße unterwegs. Vermutlich bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende Fiat verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 23-Jährige führte eine Vollbremsung durch, verlor dabei aber die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Ein Rettungswagen kam hinzu und brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Heilbronn: Unfall vor der Waschstraße

Vor einer Waschstraße in der Heilbronner Austraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall, bei dem einer der Beteiligten flüchtete. Gegen 17 Uhr bog ein 42-Jähriger in seinem BMW vom Gelände einer Waschstraße in die Austraße ein, als eine im Rückstau stehende Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens eine Lücke lies, um ihm die Einfahrt zu ermöglichen. Zeitgleich überholte der bislang unbekannte Lenker eines Motorrads die Fahrzeugkolonne. Der Motoradfahrer, der mit einem Sozius unterwegs war, streifte die Front des BMWs und fuhr daraufhin einfach weiter in Richtung Neckarsulm ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Missglücktes Wendemanöver

Ein LKW hat am Freitag beim Rangieren einen an einer Baustelle in Neckarsulm abgestellten Transporter beschädigt. Gegen 7.30 Uhr rangierte der unbekannte Fahrer des Lasters sein Fahrzeug vor der Baustelle in der Binswanger Straße und stieß dabei gegen einen geparkten Citroen Jumper. Dann fuhr der Unbekannte in Richtung Bleichstraße davon. Bei dem LKW handelte es sich um einen 7,5-Tonner, der mit einem weißen Anhänger unterwegs war. Zeugen, die Hinweise auf den Laster oder seinen Fahrer haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 63-Jährige wurde bei einem Unfall am Freitagmittag in Neckarsulm schwer verletzt. Der 25-jährige Fahrer eines Paketfahrzeugs befuhr den Kreisverkehr in der Heilbronner Straße und verließ diesen in Richtung Goethestraße. Beim Einbiegen übersah er vermutlich, dass die 63-Jährige gerade den Fußgängerüberweg passierte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Transporter, bei dem sich die Frau schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn/ Lauffen/ Kirchardt: Zahlreiche Übernachtungsgäste auf den Polizeirevieren

Die Hotels sind in Zeiten von Corona leer, die Übernachtungsmöglichkeiten bei den Polizeirevieren wurden am Wochenende hingegen rege genutzt. Am Freitagabend meldeten Zeugen eine größere Menschengruppe im Melanchthonweg in Heilbronn-Neckargartach, die nicht nur Müll sondern auch Lärm machte. Als eine Streife des Polizeireviers Böckingen am dortigen Springbrunnen ankam, konnten nur noch zwei Personen festgestellt werden. Eine verhielt sich ruhig, sammelte den Müll ein und verließ daraufhin die Örtlichkeit, eine weitere Person geriet durch die Anwesenheit der Polizei allerdings erst richtig in Rage, schrie herum und ging die beiden Polizisten an. Nachdem Anwohner ausgesagt hatten zuvor ebenfalls von dem schreienden Mann verbal belästigt worden zu sein, wurde dem 46-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Da der Mann diesem nicht nachkam und stattdessen immer weiter schreiend auf die Beamten zukam, mussten ihm Handschellen angelegt und der Gewahrsam erklärt werden. Der 46-Jährige musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Böckingen verbringen. Seine Übernachtung wird ihm in Rechnung gestellt. Ein Mann aus Kirchhardt qualifizierte sich durch sein Verhalten am selben Abend für eine ganz ähnliche Übernachtungsmöglichkeit. Der 24-Jährige versuchte eine Tür in der Carl-Benz-Straße in Kirchhardt einzutreten, weshalb die Polizei gerufen wurde. Beim Eintreffen der beiden Streifen flüchtete der Mann, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Da der 24-Jährige sich trotz des angedrohten Gewahrsams nicht kooperativ zeigte, musste er letztendlich zu Boden gebracht und mit Handschließen versehen werden. Hierbei wehrte er sich jedoch so stark das eine Polizistin verletzt wurde. Für ihn ging es über Nacht auf das Polizeirevier nach Eppingen. Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in Lauffen gerufen. Aus der Wohnung waren Schreie zu hören, weshalb die Beamten die Tür mit einem Tritt öffnen mussten. Drinnen fanden die Beamten einen Mann, der gerade in einen körperlichen Streit mit seiner Ehefrau verwickelt war. Die Polizisten mussten den Mann unter Einsatz jeglicher Körperkraft daran hindern auf seine Frau einzuschlagen. Dabei wurde eine Polizistin verletzt. Dem Mann wurde der Gewahrsam erklärt. Er musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Zelle verbringen. Auf ihn kommt nun nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung sondern auch eine Rechnung für die Übernachtung zu.

