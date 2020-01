Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gefährliche Körperverletzung, Unbekannter Täter flüchtet nach Streit

Die Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden gekommen. Zwischen einem 55-Jährigen und einem noch unbekannten Mann kam es zunächst in einem Bistro, in der Turmstraße in Ulm, zu Streitigkeiten. Infolge dessen eskalierte die Situation und der 55-Jährige Mann wurde schwer verletzt. Der Täter schlug mehrmals mittels unbekanntem Werkzeug, auf den Geschädigten ein und trifft dabei auch seinen Kopf. Der verletzte Mann wurde in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der unbekannte Täter flüchtete. Der Angreifer hat ein südländisches Aussehen, dunkle Haare, ist von normaler Statur, um die 40 Jahre alt und ist zwischen 175 bis 185 cm groß. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (0108672)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell