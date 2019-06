Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Rastatt (ots)

Ein technischer Defekt an einem Mercedes sorgte am Dienstagmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Kehler Straße. Gegen 14:15 Uhr blieb die 20 Jahre alte Mercedes C-Klasse an der Kreuzung Kehler Straße und Oberwaldstraße liegen. Nachdem das Fahrzeug auf einen Radweg geschoben wurde, trat Rauch aus dem Motorraum. Ein Zeuge, der zuvor dem 82-jährigen Fahrer bereits geholfen hatte das Auto von der Straße zu entfernen, versuchte noch den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Zwei Löschfahrzeuge der Rastatter Feuerwehr waren dann notwendig, um den Mercedes zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

/rs

