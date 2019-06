Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Bei Einbruch nichts entwendet

Gernsbach (ots)

Ein noch Unbekannter stattete in der Nacht von Montag auf Dienstag einer Bäckerei in der Gottlieb-Klumpp-Straße einen unerwünschten Besuch ab, als er eine Seitentüre zum Salmenplatz hin aufhebelte. Zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstagmorgen machte sich der Langfinger an der Metalltüre zu schaffen. Obwohl ihm das Öffnen offenbar gelang, wurde im Inneren der Bäckerei nichts entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell