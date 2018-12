POL-OG: Kehl - In Bäckerei eingebrochen

Kehl (ots) - In eine Bäckereifiliale in der Straße "Am Sundheimer Fort" wurde in der Zeit von Samstagabend bis Montagfrüh durch bisher unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Diebe in das Gebäude eindringen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden von den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 8930 entgegen genommen. /sp

