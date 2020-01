Polizei Essen

POL-E: Essen: 49-Jähriger bei Alleinunfall mit E-Scooter schwer verletzt

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Ein 49 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag, 11. Januar, auf der Holsterhauser Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 3.20 Uhr fuhr der Essener auf dem gemieteten Elektroroller in Richtung Margarethenhöhe und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil ein Alkoholtest bei dem 49-Jährigen positiv ausfiel, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell