Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Haus durch Erde und Geröll beschädigt - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.02.2020, gegen 10.15 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über einen Gebäudeschaden ein. Ein freistehendes Haus im Bereich "Am Häuslerain" ist von größeren Erdmassen, die von Hang gespült worden sind, beschädigt worden. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Nach einer ersten Einschätzung ist von einem hohen fünfstelligen Schaden am Haus auszugehen. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort. Der Kreisbrandmeister wird an der Einsatzstelle erwartet.

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell