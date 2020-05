Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Unfall mit Alkohol am Steuer

Einen Sachschaden von etwa 7.000 Euro verursachte ein 40-Jähriger am Sonntagmittag als er mit seinem Opel in Lauda zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Baum prallte. Der Mann wollte mit seinem PKW gegen 13 Uhr von der Straße "Marktplatz" in die Juliusstraße einbiegen. Das Fahrmanöver endete nicht auf der Juliusstraße, stattdessen kollidierte der Auto-Fahrer frontal mit einem Verkehrsschild und dann mit einem Baum. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende 40-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurde dem Lenker dann gleich eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde von den Polizisten beschlagnahmt. Der 40-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Eine unschöne Überraschung erlebte eine 69-Jährige als sie am Samstagmorgen nach dem Einkaufen in Wertheim zu seinem Mercedes zurückkam. Die Frau hatte ihre A-Klasse gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Bismarckstraße geparkt. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie, dass eine unbekannte Person mit ihrem PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken ihre A-Klasse gestreift hatte. Der Schaden auf einer Höhe von 57 Zentimetern beläuft sich auf etwa 500 Euro. Auf diesem Schaden bleibt die 69-Jährige sitzen, sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Ein Leichtverletzter und 12.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein 31-Jähriger wurde bei einem Unfall am Samstagmorgen bei Wertheim leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer kollidierte gegen 8 Uhr an der Kreuzung "Kembach" mit "Höhefeld" mit einem 43-jährigen Citroen-Fahrer. Der Mercedes-Fahrer war von Urphar kommend in Richtung Bötigheim unterwegs, als er in der Kreuzung mit dem in Richtung Kembach fahrenden Citroen-Lenker kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf ein Verkehrsschild geschleudert und beschädigt dieses. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wertheim: Schlangenlinien im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Ein 66-Jähriger war mit seinem Sprinter am Freitagvormittag in Schlangenlinien in Wertheim unterwegs. Der Sprinter-Fahrer war gegen 11 Uhr von Vockenrot in Richtung Wertheim-Stadtmitte unterwegs. Aufgrund seiner schwankenden Fahrweise verständigte ein anderer Autofahrer die Polizei. Bei der Kontrolle durch die Beamten war der Mann zwar nüchtern, es ergaben sich aber Anhaltspunkte, dass er mit seinem Transporter bei seiner Fahrt über die Uihleinstraße, Bahnhofstraße und Besteinheider Landstraße mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die dem Sprinter entgegengekommen sind und von diesem gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

A81/Tauberbischofsheim: 11.000 Euro Sachschaden beim Überholen

Ein 18-Jähriger streifte am Samstagnachmittag auf der A81 in Richtung Würzburg mit seinem Ford C-Max beim Überholen einen Mercedes-Benz. Gegen 16.30 Uhr überholte der junge Mann kurz nach der Anschlussstelle Boxberg den vor ihm fahrenden Mercedeseines 57-Jährigen und streifte beim Ausscheren mit der Front seines Ford dessen Heck. Verletzt würde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

