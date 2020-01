Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 74-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, um 13:00 Uhr wurde in der Von-Steuben-Straße, Kreisverkehr Güterhallenstraße eine 74-jährige Radfahrerin nach Kollision mit einem PKW verletzt. Ein 69-jähriger Autofahrer befuhr die Von-Steuben-Straße in Richtung Bahnhof und überholte die in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin kurz vor dem Kreisel Güterhallenstraße. Die Radlerin wollte hier offenbar über den Fußgängerüberweg vor dem Kreisverkehr die Fahrbahnseite wechseln und kollidierte mit der rechten hinteren Fahrzeugseite des PKW. Dadurch stürzte sie und verletzte sich. Durch den hinzugezogenen Rettungswagen wurde die Frau zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

