Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Täterfahndung nach LKW Diebstahl

Worms (ots)

Bereits im Zeitraum vom 04.10.2019 bis 05.10.2019, wurde in der Floßhafenstraße in Worms eine Zugmaschine LKW DAF, Typ H4EN3 / XF 530 FT mit dem amtlichen Kennzeichen AZ UJ 112 entwendet. Das hochpreisige Fahrzeug geriet am 05.10.2019 in eine "Radarfalle" in der Gernsheimer-Straße in Groß-Gerau. Hierbei fotografierte die "Radaranlage" eine männliche Person als Fahrer. Bei dem Mann dürfte es sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Die Kriminalpolizei Worms bittet um Hinweise auf die Identität des "Fahrzeugführers" unter der Rufnummer 06241-852-0

Foto des Fahrers: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/taeterfahndung-nach-lkw-diebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell