Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Worms (ots)

Am Mittag des 10.01.2020 kommt es auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in Worms zu einem Betriebsunfall. Der 19-jährige Mitarbeiter des Unternehmens befindet sich zwecks Fehlersuche an einer hydraulischen Laderampe in dem Spalt zwischen ebendieser und einem Sattelauflieger. Aufgrund bisher ungeklärter Ursache setzt sich die Laderampe in Bewegung und klemmt den Mitarbeiter im Bauchbereich für etwa 20 Sekunden ein. Der Verletzte wird in kritischem Zustand ins Krankenhaus verbracht und dort notoperiert. Am Abend des 10.01. ist der Zustand des Verletzten nicht mehr akut lebensbedrohlich.

