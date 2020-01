Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Moldauer muss umkehren

Görlitz, BAB 4 (ots)

Aus einer Reise nach Paris wird nun für einen Moldauer wohl nichts. Der 65-Jährige saß heute Morgen in einem Bus, mit dem er nach Frankreich fahren wollte. Als Bundespolizisten sich die Dokumente des Seniors anschauten, stellten sie fest, dass er offensichtlich unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist war. Weil er seinen regelmäßigen Wohnsitz in Polen hat und sich somit natürlich überwiegend bei unseren polnischen Nachbarn aufhält, trifft für ihn die Regelung "90 Tage innerhalb von 180 Tagen nur mit Pass und ohne Visum reisen" nicht zu. Da half ihm am Ende auch nicht sein polnischer Aufenthaltstitel, denn dieser war abgelaufen. Der Mann wurde von Kodersdorf, wo die Kontrolle stattfand, zur Dienststelle mitgenommen und später nach Polen zurückgeschoben.

