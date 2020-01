Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubte Arbeitsaufnahme

BAB 4, Görlitz (ots)

Ebenfalls am Mittwoch, den 29. Januar 2020, wurde in den Abendstunden auf dem Autobahnrastplatz "An der Neiße" ein ukrainischer Reisebus kontrolliert. Einer der Insassen, ein 26-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, wies sich mit seinem Reisepass aus. Er gab an, dass er zu touristischen Zwecken in Deutschland war. Weitere Ermittlungen ergaben aber, dass der Mann seit Dezember 2019 im Landkreis Augsburg auf einer Baustelle gearbeitet hatte. Eine Genehmigung hierfür hatte er nicht. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,00 Euro erhoben. Über die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wird am heutigen Tage die zuständige Ausländerbehörde entscheiden.

