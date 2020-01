Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für die nächsten drei Monate hinter Gitter

Görlitz, BAB 4 (ots)

Für die nächsten drei Monate, genau genommen für 109 Tage, muss nun ein Mann aus Estland (44) hinter Gitter. Die Bundespolizei hatte den 44-Jährigen heute Morgen, 31. Januar 2020, in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf kontrolliert. Dabei kam ans Licht, dass das Amtsgericht Tiergarten wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eine Ersatzfreiheitsstrafe gegen den Esten angeordnet hatte. Ihn hätten insgesamt 972,00 Euro vor dem Gefängnisaufenthalt bewahrt. So viel Geld hatte er jedoch nicht mit dabei. Abgesehen davon hätte der Verurteilte außerdem noch 800,00 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen müssen. In diesem Zusammenhang ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Körperverletzung.

