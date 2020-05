Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Bieringen: Hoher Schaden nach Brand an Photovoltaikanlage

Vermutlich infolge eines technischen Defekts explodierte am Sonntagmittag, gegen 12.40 Uhr, ein Solarelement auf dem Dach eines Anwesens in der Poststraße in Bieringen. Die Feuerwehren Krautheim und Schöntal waren jeweils mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnten den entstandenen Brand löschen. Die Photovoltaikanlage wurde hierdurch komplett zerstört, zudem entstanden am Gebäude Schäden durch Löschwasser. Geschätzt wird der Schaden auf 150.000 Euro. Verletzt wurden niemand.

Krautheim: Mit dem Fahrrad gegen Metallmasten

Wegen des Genusses alkoholischer Getränke im Vorfeld der Fahrt prallte ein Radfahrer am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, gegen einen Metallmasten in Krautheim. Der Radler war auf der Gefällstrecke der König-Albrecht-Straße in Richtung der Landstraße 515 unterwegs, als er beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und vor einer ehemaligen Gaststätte gegen den Masten prallte. Hierbei zog sich der Mann eine Kopfverletzung zu und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Dort musste der Fahrer auch eine Blutprobe abgeben.

Forchtenberg: Motorradfahrer verletzt

Mit mittelschweren Verletzungen musste ein 53-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad von Schwazenweiler in Richtung Rauhbusch. Kurz nach dem Ortsausgang von Schwarzenweiler, im Ausgang einer Linkskurve, kam der Biker offenbar aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet das Motorrad in den Straßengraben und Fahrer samt Maschine prallten gegen ein Steingemäuer. An der Harley entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

