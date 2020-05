Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Unfall beim Abbiegen

Zu einem Unfall mit Unfallflucht kam es am Donnerstagmorgen in Forchtenberg. Eine 26-jährige Frau bog gegen 8.20 Uhr mit ihrem VW, von der Teslastraße kommend, nach rechts in die Straße Allmand ein. Gleichzeitig bog der oder die Fahrerin eines Audis von der Straße Allmand, entgegenkommend in die Teslastsraße ein. Hierbei missachtete der oder die Audifahrerin offensichtlich das Rechtsfahrgebot, streifte den VW an dessen hinterem linken Heck und entfernte sich ohne anzuhalten. An dem VW entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bei dem Unfallverursacherfahrzeug soll es sich um einen Audi mit Künzelsauer Kennnzeichen handeln. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, soll sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, in Verbindung setzen.

Niedernhall: Zu viel getrunken und ins Auto gesetzt

Mit über 1,4 Promille war Donnerstagabend ein Autofahrer in Niedernhall unterwegs. Der 52-jährige Mann wurde gegen 23.50 Uhr von einer Streife mit seinem Skoda in der Salzstraße angehalten und kontrolliert. Dort schlug den Beamten gleich Atemalkohol entgegen. Ein Alkoholtest bei dem Mann zeigte über 1,4 Promille an, was natürlich zur Folge hatte, dass die Fahrt an Ort und Stelle beendet war. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den 52-Jährigen kommt jetzt eine Anzeige zu.

Kupferzell: Unfall unter Alkoholisierung

Zu einem Unfall wurde die Polizei Donnerstagabend in Kupferzell gerufen. Der Fahrer eines Daimler-Sprinters befuhr gegen 19 Uhr die Lindenstraße in Westernach und bog an der Einmündung zur Kreisstraße Richtung Beltersrot nach rechts ein. Hierbei fuhr der 27-Jährige offenbar nicht weit genug rechts, so dass er mit seinem Fahrzeug mit einer zeitgleich entgegengesetzt nach links in die Lindenstraße abbiegenden VW-Fahrerin seitlich zusammenstieß. Hierbei entstand am Sprinter ein Schaden von zirka 3.000 Euro, an dem VW ein Schaden von 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Daimler-Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Künzelsau: Fahren unter Drogen

In Künzelsau fiel am Donnerstagmittag ein junger Audi-Fahrer durch sein Verhalten bei einer Verkehrskontrolle auf. In der Straße Am Wehr kontrollierten gegen 12 Uhr die Beamten einen 25-Jährigen und stellten bei diesem Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehenlassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

