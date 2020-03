Polizei Mönchengladbach

POL-MG: versuchter Wohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag versuchten Unbekannte, in eine Wohnung auf der Eickener Straße in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Es ist nicht bekannt, wie sie in den Hausflur gelangten, jedoch wurde in der 3. Etage mit einem Werkzeug an einer Wohnungstüre gehebelt. Diese hielt jedoch stand, die Täter entfernten sich. Entsprechende Mitteilungen erbittet die Polizei an die Telefonnummer 02161 - 290.

