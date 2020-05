Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: 3000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf einem Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro bleibt eine BMW-Fahrerin sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr gegen ihren Wagen gefahren ist. Die Frau hatte ihr Auto auf einem Großparkplatz in der Braunstraße in Walldürn in der Nähe der Waldstraße abgestellt. Als sie zu ihrem BMW zurückkam, bemerkte sie den Schaden am vorderen linken Fahrzeugeck. Vermutlich war eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen den BMW gefahren und hat dabei die Beschädigung verursacht. Anschließend fuhr die Person davon, ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Buchener Polizeirevier melden sollen.

Waldbrunn-Strümpfelbrunn: Illegal Müllsäcke entsorgt

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen illegal Müll in blauen Plastiksäcken in Waldbrunn-Strümpfelbrunn. Die Abfälle wurden am Donnerstag im Bereich des Parkplatzes in der Höllgrundstraße entdeckt. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen die in den letzten Tagen in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach, Telefon 06274 928050, zu melden.

Mosbach: Autofahrer verletzt sich beim Einparken

Am Donnerstag verletzte sich der 78-jährige Fahrer eines Renault beim Einparken. Gegen 15:15 Uhr fuhr der Renault-Lenker auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Oberer Herrenweg". Bei dem Versuch vorwärts in eine Parklücke zu fahren, holte der Senior nach rechts aus, übersah jedoch einen Begrenzungspfosten und fuhr frontal auf diesen auf. Der 78-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand zudem ein gesamter Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Begrenzungspfosten in Höhe circa 4.500 Euro.

Neckarburken / Dallau: Leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Durch ein Auffahrunfall auf der B27 zwischen Neckarburken und Dallau wurde eine Frau am Donnerstagnachmittag verletzt. Die 38-jährige fuhr in ihrem VW auf der Bundesstraße in Richtung Dallau hinter einem Mercedes-Benz. In Neckarburken verlangsamte die 29-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Höhe der Einmündung in die Kastellstraße verkehrsbedingt die Geschwindigkeit ihres Wagens. Vermutlich sah die VW-Lenkerin dies zu spät und fuhr auf den Mercedes-Benz auf. Durch den Aufprall wurde die 29-Jährige leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell