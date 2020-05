POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Heckenbrand

Die Feuerwehr und die Polizei rückten am Mittwochabend zu einem Brand in Buchen aus. Gegen 16:45 Uhr ging ein Notruf über einen Heckenbrand in der Karlsbader Straße ein. Die verständigte Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine auf vier Metern Länge brennende Gartenhecke fest. Es stellte sich heraus, dass eine 72-jährige Anwohnerin zuvor mit einem Abflammgerät Unkraut vernichtete und dabei offenbar versehentlich mit der Flamme an die Hecke kam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei der aktuellen trockenen Witterung eine hohe Gefahr von Bränden besteht.

Elztal: 10.000 Euro Sachschaden nach Küchenbrand

Die Feuerwehr Elztal musste am Donnerstagvormittag in die Brunnengasse in Neckarburken ausrücken. Gegen 11.20 Uhr war dort ein Gebäudebrand gemeldet worden. Die Brandbekämpfer hatten die Situation schnell unter Kontrolle und sorgten so dafür, dass keine Person zu Schaden kam und keine Gefahr für umliegende Gebäude entstand. Möglicherweise durch einen technischen Defekt war es zum Brand in der Küche des Anwesens gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

