Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Auseinandersetzung an Straßenbahnhaltestelle - Die Polizei sucht Zeugen/Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.03.2020, soll es gegen 14:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Brauerei Ganter und in der Straßenbahn Linie 1 in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem versuchten Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikt gekommen sein. Ein alkoholisierter 50-jähriger soll versucht haben zwei Frauen zu treten und sie beleidigt haben. Der Grund hierfür ist derzeit noch nicht bekannt.

Bislang sind der Polizei nur die Personalien einer Geschädigten bekannt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei (0761 882-5777) in Verbindung zu setzen.

