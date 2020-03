Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.20, gegen 18.30 Uhr, wurde durch einen Spaziergänger eine Rauchentwicklung in der Grillhütte "Langen-Ebene" in Sitzenkirch festgestellt. Der Mann konnte das Feuer löschen. Offensichtlich wurden in einer Ecke der Hütte Holzscheite entzündet. Hierdurch kam es leichten Beschädigungen an der Hütte selbst. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

