POL-UL: (UL) Ehingen - 28-Jähriger bedroht Angestellte

Trotz Hausverbots hielt sich am Dienstag in einem Geschäft in Ehingen ein aggressiver Mann auf.

Der Verdächtige soll gegen 18.30 Uhr in einem Geschäft in der Adolffstraße gewesen sein. Dort erkannte ihn eine Angestellte, weil ihm vor Wochen ein Hausverbot erteilt worden war. Sie sprach den Mann an und verwies ihn des Ladens. Er weigerte sich zu gehen und bedrohte die Frau. Der Mann ging erst, als die Angestellte die Polizei rief. Die traf den Verdächtigen am Bahnhof an. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

