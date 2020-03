Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Berauschter Senior fährt gegen Treppe und flüchtet

Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelte die Polizei am Dienstag den mutmaßlichen Verursacher eines Unfalles in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Zeuge hatte gegen 22.10 Uhr beobachtet, dass ein Autofahrer in der Parkstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Bereich Georg-Elser-Platz gegen eine Treppe fuhr. Anschließend fuhr der Mann weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei traf den 74-jährigen Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Der Senior stand unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

