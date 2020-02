Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe von Pkw eingeschlagen

Erkelenz-Neu-Kuckum (ots)

In der Nacht zu Freitag (31. Januar) schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe des in der Straße Zur Niersquell geparkten PKW ein. Was entwendet wurde kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

