POL-HS: Einbruch in Anbau eines Wohnhauses

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Sonntag (2. Februar) stellten die Bewohner eines Wohnhauses in der Lauerstraße fest, dass unbekannte Täter in ihren Anbau eingedrungen waren. Dort hatten sie nach ersten Erkenntnissen eine Stichsäge sowie Münzen aus einer Münzsammlung erbeutet.

