POL-NE: Falscher Handwerker mit blauem Kleinwagen unterwegs - Wer kann Angaben zum Verdächtigen machen?

Neuss-Dreikönigenviertel (ots)

Am Mittwoch (21.8.) war im Dreikönigenviertel ein Unbekannter unterwegs, der sich als Handwerker ausgegeben hat. Er ließ Schmuck und Bargeld mitgehen.

Nach ersten Informationen klingelte ein Mann, gegen 12:30 Uhr, bei der Seniorin an der Goethestraße und erklärte, sich um einen Wasserschaden kümmern zu müssen. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zugang zum Haus. Kurz nachdem der Verdächtige die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Bewohnerin fest, dass Bargeld und Schmuck fehlte. Offensichtlich handelte es sich bei dem Mann nicht um einen Handwerker, sondern um einen Trickbetrüger. Die Polizei geht davon aus, dass er in einem unbeobachteten Moment die Beute unbemerkt an sich genommen hat. Bislang ist bekannt, dass er sich mit einem blauen Kleinwagen entfernt hat.

Der Verdächtige, der an der Tür geklingelt hat, wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, trug dunkle Haare, die sehr kurz rasiert waren (fast schon Glatze). Der Unbekannte wird als "dick" beschrieben. Er soll eine braune Latzhose getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung, die Sie selbst beauftragt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Trickbetrüger und Diebe treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf. Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

