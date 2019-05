Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person bei Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 30.05.2019, gegen 11:05 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2 nahe Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Rostocker befuhr mit seinem Motorrad Yamaha die K 2 aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung Saal. Dabei beabsichtigte er, eine vor ihm fahrende Motorradgruppe zu überholen. Eine 54-jährige Trike-Fahrerin von der Insel Rügen, welche an erster Stelle der Gruppe fuhr, beabsichtigte, nach links in Richtung des ehemaligen Flugplatzes Pütznitz abzubiegen. Dies bemerkte der Yamaha-Fahrer und bremste sein Motorrad ab. Dabei stürzte der 51-Jährige und rutschte mit seiner Yamaha gegen das Trike der 54-Jährigen. Das Trike wurde durch den Zusammenstoß an den rechten Fahrbahnrand geschoben. Dabei fiel die Trike-Fahrerin von ihrer Maschine. In der weiteren Folge geriet die 54-Jährige unter ihr Trike und wurde von diesem überrollt. Der Yamaha-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Trike-Fahrerin wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit, beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell