Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Zeugensuche nach Hundebiss - Hund beißt Hund

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.03.20, gegen 10 Uhr, ging ein Mann im Muggenheuweg in Inzlingen mit seinem angeleinten Hund spazieren. Hierbei kam ihm eine Frau mit zwei nicht angeleinten Hunden entgegen. Die beiden Hunde sollen dann auf den Hund des Mannes losgegangen sein. Zunächst gingen beide Hundehalter davon aus, dass es zu keinen Verletzungen kam und gingen ihres Weges. Im Nachhinein stellte der Mann jedoch eine längere Wunde an seinem Hund fest, was eine Operation beim Tierarzt erforderlich machte. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht nun die Hundehalterin. Bei den Hunden soll es möglicherweise um einen Boxer und einen kleineren Mischling gehandelt haben.

