Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer im Steinatal verunglückt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagmittag, 23.03.2020, auf der L 159 im Steinatal alleinbeteiligt verunglückt. Der 29-jährige zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Kurz nach 14:30 Uhr war der Verunglückte auf seiner Triumph in einer Rechtskurve aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit nach links geraten und mit der Leitplanke kollidiert. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell