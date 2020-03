Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Montagabend, 23.03.2020, in WT-Waldshut in der Gurtweiler Straße. Als der Wohnungsinhaber heimkam, stellte er ein zersplitterte Scheibe an der Balkontüre fest. Aus dem Wohnzimmer wurden ein Handy und Utensilien zum Zigarettendrehen gestohlen. Der Diebstahlsschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der unbekannte Einbrecher über die Balkone des Hauses ins dritte Geschoss geklettert sein und dort die Scheibe der Balkontüre eingeschlagen haben. Die Tatzeit lag zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

