Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrecher ermittelt - im Rahmen der Fahndung kontrolliert

Freiburg (ots)

Einen 28 Jahre alten Mann konnte die Polizei ermitteln, der verdächtig ist, am 12.02.2020 und am 13.03.2020 in WT-Tiengen Einbrüche begangen zu haben. Nach dem Einbruch am 12.02.2020 (siehe beigefügte Pressemeldung) wurde er bereits im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kontrolliert. Aufgrund seiner getragenen Kleidung ergab sich ein gewisser Verdacht, der durch folgende Ermittlungen erhärtet werden konnte. So erfolgte eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen. Im Zuge dieser Maßnahme räumte er diese Tat ein und auch einen Wohnungseinbruch vom 13.03.2020, wo der Tatverdächtige eine Wohnungstüre eingetreten hatte. Ein Teil des Diebesgutes konnte bei einem Dritten beschlagnahmt werden Der Wert des Diebesgutes lag bei rund 1000 Euro.

