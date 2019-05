Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung beim Schulgelände - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 25.-26.05.19, wurde ein neu aufgestellter Zaun auf dem Schulgelände in der Pestalozzistraße beschädigt. Der Zaun, in Form von sogenannten Stabmatten, wurde auf einer Länge von mehreren Metern mutwillig umgerissen, wodurch ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, welche das Geschehen beobachtet hatten oder Hinweise zu Personen geben können, die sich am Wochenende auf dem Schulgelände aufgehalten hatten.

Kj

