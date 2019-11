FW Bremerhaven: Sonntag, 17.11.2019: Hohes Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven

Bereits am Sonntagvormittag war die Feuerwehr Bremerhaven mit einer Evakuierungssonderlage voll ausgelastet und musste auf die Hilfsorganisationen und Freiwilligen Feuerwehren zurückgreifen. Auch der Sonntagnachmittag war sehr einsatzstark.

Brand eines Fahrzeuges in der Löningstraße Kurz nach dem Starten des Fahrzeuges bemerkten die Insasssen im Frontbereich eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Auto bereits im Vollbrand. Somit konnte ein Totalverlust nicht mehr verhindert werden. Der Fahrzeugbrand wurde mit Wasser und Schaummittel gelöscht.

Parzellenbrand in Wulsdorf Mehrere Anrufer haben am Sonntagabend kurz nach 17 Uhr über den Notruf 112 der Feuerwehr hellen Feuerschein am Gleisgebiet des Ortsteils Dreibergen gemeldet. Bereits nach dem Eintreffen des 1. Löschzuges wurde festgestellt, dass ein hölzernes Gartenhaus in voller Ausdehnung brannte. Da das Parzellengebiet nicht an die öffentliche Wasserversorgung angebunden ist, wurde zusätzlich der Fachzug Wasserversorgung der Freiwilligen Feuerwehren nachgefordert. Erst nach mehreren Stunden waren die Löscharbeiten und der Rückbau der 500m langen Löschwasserversorgung beendet. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 43 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren eingesetzt. In beiden Fällen hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen.

