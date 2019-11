Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr wegen beißenden Geruchs alarmiert

Bremerhaven (ots)

Ein beißender Geruch aus einem Restaurant in der Stresemannstraße hat zu einem Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr Bremerhaven geführt. Personen haben in einem Restaurant einen üblen Geruch und eine unbekannte Substanz aufgefunden und gegen 12.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Mit Hilfe eines speziellen Messgerätes der Feuerwehr wurde festgestellt, dass es sich bei der Substanz um Butansäure (Buttersäure) handelt. Eine Fachfirma wurde seitens des Betreibers für die Reinigung beauftragt. Buttersäure hat den unangenehmen Geruch von Erbrochenem oder ranziger Butter. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Über die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren neun Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und die Polizei am Einsatz beteiligt.

