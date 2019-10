Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr durch Rauchmelder alarmiert

Bremerhaven (ots)

Ein Rauchmelder hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Der 1. Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven wurde gestern gegen 16 Uhr zu einem ausgelösten privaten Rauchmelder in die Rickmersstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Mieter bereits außerhalb seiner Wohnung. Die Wohnungstür stand offen. Der Inhalt einer kleinen Blechdose im Schlafzimmer brannte. Das danebenstehende Bett und der Nachtschrank haben bereits gekokelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Enstehungsbrand. Die Wohnung war komplett verraucht. Mit Hilfe eines Druckbelüfters der Feuerwehr wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Der Mieter wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven am Einsatz beteiligt.

Kürzel: ZIM



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell