FW Bremerhaven: Kraftstoffaustritt aus einem Dieselaggregat auf der Seute Deern

Bremerhaven (ots)

Aus einem Dieselaggregat zum Betrieb der Pumpen auf der Seute Deern ist heute Morgen gegen 8.25 Uhr Kraftstoff ausgelaufen. Das Dieselaggregat befindet sich an Oberdeck. Der ausgetretene Kraftstoff lief über das Oberdeck an der Außenhaut des Schiffes ins Wasser des Alten Hafens hinunter. Aufgrund der Windrichtung bildete sich im Alten Hafen bis zur Klappbrücke H.-H.-Meier-Straße ein rund drei Meter breiter Ölteppich. Eine weitere Ausbreitung des Ölteppichs wurde durch die Feuerwehr und einer direkt angeforderten Spezialfirma mithilfe von Ölschlängeln verhindert. Der ausgetretene Kraftstoff am Oberdeck wurde mithilfe von Ölbindemitteln aufgenommen und das Dieselaggregat außer Betrieb genommen. Der Pumpeneinsatz war jederzeit gewährleistet. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 15 Personen am Einsatz beteiligt.

