Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Bub auf Abwegen

Freiburg (ots)

Einen Sachverhalt, der indirekt auch der derzeitigen Situation geschuldet ist, klärte die Polizei am Samstagnachmittag: Eine Mutter mit mehreren Kindern erlaubte ihrem sechsjährigen Sohn, kurz alleine in den Garten zu gehen. Diesen Freiraum nutzte der offensichtlich unternehmungslustige Bub, um die Gegend zu erkunden. Einem aufmerksamen Passanten fiel der unbegleitete Junge -wie sich später zeigte, knapp zwei Kilometer von dessen Zuhause entfernt- auf. Die verständigte Polizei nahm sich seiner an und brachte ihn wohlbehalten wieder nach Hause.

