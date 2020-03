Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Flucht auf der B3

Freiburg (ots)

Vermutlich war es in der Nacht auf Sonntag, als ein Audi A5 auf der B3 von Emmendingen in Richtung Freiburg fuhr. An der Zusammenführung mit der B294, die vom Elztal herkommt, geriet der Wagen aus noch nicht geklärter Ursache in der leichten Rechtskurve zu weit nach links. Der Wagen fuhr auf die im Boden beginnende Doppelleitplanke, schlitterte einige Meter auf dieser und geriet anschließend komplett außer Kontrolle. An der Unfallstelle blieb zwar nicht der Verantwortliche, dafür aber eine Ölspur und einige Teile des Wagens zurück, weshalb die Polizei zwischenzeitlich den in Freiburg zugelassenen Wagen ermitteln konnte. Allerdings steht der verantwortliche Fahrer derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einige tausend Euro. Telefon: 07681/40740.

