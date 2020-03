Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Überwachungsmaßnahmen zur Umsetzung der Corona-Verordnung

Regeln werden überwiegend beachtet

Freiburg (ots)

Gegen vier Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 16 bis 22 Jahren ermittelt das Polizeirevier Waldkirch. Entgegen der geltenden Corona-Verordnung hielten sie sich am Sontag, 22.03.2020, gegen 6.30 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Emmendinger Straße auf, um zu feiern. Sie waren nicht befugt, den Keller zu betreten. Nach einem Hinweis wurde die Örtlichkeit überprüft. Die Feiernden waren nicht mehr da, konnten aber ermittelt werden. Im Zuge der Maßnahmen beleidigte eine 16-jährige Jugendliche eine Polizeibeamtin auf vulgäre Art. Es wurden Strafermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Darüber hinaus gab es im Landkreis Emmendingen Vorkommnisse im niedrigen zweistelligen Bereich in Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung. In den meisten Fällen wurden junge Menschen gemeldet, die sich in Gruppen trafen. Dort, wo Menschen angetroffen wurden, sind über die neuen Regelungen informiert worden. Die Reaktionen waren überwiegend einsichtig. In Emmendingen und in Waldkirch waren immer wieder Jugendliche im Bereich von Parkanlagen anzutreffen, die teilweise wenig Verständnis aufbrachten. Sie wurden durch persönliche Ansprache und durch Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, sich nicht in Gruppen zu versammeln - dem kamen sie nach.

Auch Betriebe, z. B. Kioske, wurden überprüft. Es ergaben sich keine gravierenden Rechtsverstöße - meistens waren korrigierende Hinweise ausreichend. Zwei Frisöre im Großraum Emmendingen wurden am Samstag aufgefordert, zu schließen.

