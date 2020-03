Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mountainbiker muss überholendem Pkw ausweichen und stürzt - leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Waldshut und Eschbach musste am Sonntagmittag, 22.03.2020,

ein Jugendlicher auf seinem Mountainbike einem überholenden Pkw ausweichen und stürzte. Der 16-jährige erlitt eine Fraktur am Unterarm. Gegen 13:30 Uhr war der Fahrradfahrer talwärts auf der Verbindungsstraße von Eschbach in Richtung Waldshut (Eschbacher Straße) unterwegs. Ihm seien zwei schwarze Autos des Hersteller Tesla entgegengekommen, wobei das hintere plötzlich zum Überholen ansetzte. Dabei hatte der Fahrer offenbar den Fahrradfahrer übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich dieser auf den Gehweg aus und kam zu Fall. Dabei brach er sich den Unterarm. Die beiden Autos fuhren weiter. Nach Einschätzung des Jugendlichen gehörten die Fahrzeuge zusammen. Am vorderen konnte er ein Schweizer Kennzeichen mit dem Anfangsbuchstaben AG erkennen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen und Personen, die Hinweise zu den gesuchten Autos geben können, sich zu melden.

