Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Freitag, 20.03.2020, auf der B 500 zwischen Häusern und Blasiwald hat drei leicht verletzte Personen gefordert. Gegen 12:00 Uhr verlor ein in Richtung Häusern fahrender 59-jähriger bei einem einsetzenden Graupelschauer die Kontrolle über seinen Renault-Transporter und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW eines 58 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall wurde der VW noch gegen eine Leitplanke gedrückt. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung im Renault dürfte für die Verletzungen eines dort mitfahrenden 22 Jahre alten Beifahrers verantwortlich sein. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 9000 Euro.

