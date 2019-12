Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verdächtige Substanz auf Pferdewiese ausgebracht

53902 Bad Münstereifel-Berresheim (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (14.00 Uhr) beobachtete eine 47-Jährige aus Bad Münstereifel während des Spaziergangs mit ihrem Hund eine 82-Jährige an einer Pferdekoppel in der Verlängerung Hohler Weg. Sie konnte weiterhin beobachten, wie diese Dame aus einer mitgeführten Flasche eine weiße Substanz auf der Wiese verstreute. Daraufhin informierte die Hundehalterin die Polizei. Diese konnte die Substanz auf der Wiese zu Untersuchungs¬zwecken sicherstellen. Gegen die 82-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes eingeleitet.

