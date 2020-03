Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Motorraum brennt in voller Ausdehnung

Bremerhaven (ots)

Der Motorraum eines Fahrzeuges hat auf der Autobahn 27 in voller Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 11.50 Uhr zu einem brennenden PKW in Höhe der Anschlussstelle Hagen, in Fahrtrichtung Bremen, alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Motorraum bereits in voller Ausdehnung. Der aufsteigende Rauch war bereits auf Anfahrt sichtbar. Der Fahrer konnte sich zuvor eigenständig aus dem PKW befreien und blieb unverletzt. Ersthelfer versuchten den PKW bereits mit mehreren Pulverlöschern zu löschen. Die Flammen im Motorraum wurden abschließend durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren 13 Einsatzbeamte der Feuerwehr Bremerhaven am Einsatz beteiligt. Die rechte Fahrspur war während des gesamten Einsatzes voll gesperrt.

