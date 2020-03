Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betäubungsmittel nach Hinweis beschlagnahmt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.03.2020, wurden in einer Wohnung in der Heinrichstraße in Hildesheim Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei Hildesheim gegen 16:15 Uhr den Hinweis, dass bei einem Mehrfamilienhaus Marihuanageruch hervordringe. Eine Streifenwagenbesatzung suchte das Objekt auf und konnte nach Öffnen einer Wohnung des besagten Hauses durch den 32-jährigen Wohnungsmieter einen eindeutigen Geruch wahrnehmen. Aus diesem Grund durchsuchten Polizeikräfte mit einem Diensthund die Wohnung. In einem Versteck stellten die Beamten Marihuana und Amphetamin fest. Es handelte sich um ca. 60 g Marihuana und ca. 10g Amphetamine.

Ein Verfahren wurde eingeleitet und die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

