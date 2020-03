Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 07.02.2020 - Brand einer Scheune

Hildesheim (ots)

GRONAU - BARFELDE - (jpm)Am Abend des 06.02.2020 kam es in Gronau, OT Barfelde, zum Brand einer Scheune, bei dem mehrere Rinder verendeten und landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte zerstört wurden (hiesige Pressemeldung vom 07.02.2020, 12:20 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4514295).

Bezüglich der Brandursache sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Sie sprechen für einen technischen Defekt in Form eines Kurzschlusses an einem elektrischen Werkzeug, das sich in einem Unterstand für landwirtschaftliche Geräte befand, welcher unmittelbar an die betroffene Scheune angebaut ist.

