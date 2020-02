Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Donnerstagabend (27. Februar) wurde eine 21-jährige Fußgängerin im Kreuzungsbereich Kamener Straße/ Herringer Weg bei einem Zusammenstoß mit einem Volkswagen leicht verletzt. Die junge Frau aus Hamm überquerte gegen 19.45 Uhr den Einmündungsbereich des Herringer Weges von der Kamener Straße aus kommend, als sie von dem Passat eines 24-jährigen Fahrers aus Hamm erfasst wurde. Dieser hatte zuvor die Kamener Straße in gleicher Richtung befahren und wollte nach links auf den Herringer Weg abbiegen. Die Fußgängerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Herringer Weg teilweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden. (es)

