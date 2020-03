Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Werkzeugen aus Kraftfahrzeug

Hildesheim (ots)

(wil) In der Zeit zwischen 03.03., 00.00 bis 04.03.2020, 04.35 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen in Bockenem, Ulmenweg abgestellten Pritschenwagen auf. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie fünf Werkzeugkoffer mit Akkuschraubern, Stichsägen und einem Bohrhammer im Wert von ca. 1.250,- EUR. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

